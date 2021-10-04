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في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

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على ملعب نادي النهضة

في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

أجرى السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، المقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي النهضة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمرين على التمرير، أعقبه مران تكتيكي على البناء من وسط الملعب بهدف هجومي، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة في الناحية الهجومية.

ويختتم المنتخب السعودي في السادسة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على ملعب نادي القادسية، تحضيرًا لمواجهة منتخب سوريا ، الأربعاء المقبل ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة والتي تضم إلى جانبهما منتخب البحرين.

في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

في بطولة غرب آسيا .. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة سوريا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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