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رويترز: مستخدمون يبلغون عن مشاكل في خدمات تطبيق تيك توك

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رويترز: مستخدمون يبلغون عن مشاكل في خدمات تطبيق تيك توك رويترز: مستخدمون يبلغون عن مشاكل في خدمات تطبيق تيك توك

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أعلنت رويترز عن أن مستخدمين يبلغون عن مشاكل في خدمات تطبيق تيك توك.

وأوضح موقع «فيسبوك» في تغريدة على «تويتر» أنه «يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا»، مضيفا «نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

كما أشارت منصة «إنستجرام» في تغريدة إلى أن «بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق».

قال موقع «إنستجرام» إنه يمر بأوقات صعبة داعيا المستخدمين إلى الصبر. ووجه موقع تدوال الصور الشهير رسالته عبر منصة «تويتر» وجاء بها: «والمستخدمين يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي».

ووجه حديثه إلى المستخدمين: «قد تواجه مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا».

و​تعرض موقع «فيسبوك» وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الإثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى «فيسبوك»، مؤكدا على أن «المشكلة شاملة وعالمية».

​وشملت الأعطال منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«فيسبوك ماسنجر» و«واتسآب».

المصرى اليوم

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