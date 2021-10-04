المملكة واليونان تتعاونان لتنمية الاقتصاد الرقمي

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عبر اجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بنظيره بأثينا عبر الاتصال المرئي

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير الدولة والحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان كيرياكوس بييراكيكس، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، كونها محورًا رقميًا لربط القارات الثلاث، وتطويع الممكنات الرقمية للمملكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.