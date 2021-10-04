"جسر الملك فهد" توضح: من المسموح لهم بالسفر ممن هم أقل من 18 عاماً؟

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أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون الـ 18 عاماً إلى مملكة البحرين.

وقالت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بناء على الاستفسارات الواردة بشأن سفر من هم دون 18 عاماً إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد نود الإشارة إلى التالي:

‏١- من تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لا يتطلب وجود فحص (PCR).

من لا تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" (محصن أكمل جرعات اللقاح) لمن هم دون 18 عاماً وأكبر من 6 أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته 72 ساعة.

أما عند إجراء الفحص بالجسر يتطلب حجراً لمدة 5 أيام. ‏كما لا يتطلب وجود فحص لأقل من 6 أعوام".

ويتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي الحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-19 لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.