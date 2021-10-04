أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرئيس التنفيذي للأرصاد": نتابع على مدار الساعة تأثير إعصار شاهين على المنطقة

Print
قال إن تزاحم التحليلات المتعلقة بالطقس تربك المجتمع ولا تساعد الجهات على إيصال رسائلها

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، على أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة، جراء التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق الجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، حيث إن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

تصريح الرئيس التنفيذي جاء خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة، بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

ونبه المركز إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب

نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب