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تكريم 200 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم في الأقصر

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تكريم 200 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم في الأقصر تكريم 200 شاب وفتاة من حفظة القرآن الكريم في الأقصر

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نظمت مبادرة اتحاد شباب قرية الضبعية احتفالية لتكريم 200 طليع وطليعة من حفظة القرآن الكريم بجوائز مادية وعينية عبارة عن شهادة تقدير باسم اتحاد شباب الضبعية ومصحف أو ربع يس أو عشر القرآن أو جزء لكل المشاركين.

كما تم منح جوائز مادية لعدد 50 مشارك تتراوح بين 500 جنيها، 50 جنيها باختلاف المركز والمرحلة ودرجة الحفظ والاتقان.

شارك في الحفل، عدد من القراء والعلماء وأئمة الاوقاف، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط مشاركة أولياء أمور الطلبة الفائزين.

وقال منظموا الاحتفالية، إننا حريصين كل عام على إقامة احتفال كبير لتكريم وتشجيع حفظة القرآن الكريم من الأطفال وإقامة فعاليات ترفيهية لهم، وأكدوا أن مثل هذه الفعاليات تساهم وتنعكس إيجابيا عليهم وتجعل هناك منافسة جميلة بين الأطفال لحفظ القرآن الكريم.

وأكد شباب المبادرة، أن الاحتفال كان مميزا والأطفال كانوا سعداء للغاية بالتكريم، لافتا إلى أن «الضبعية»، تتميز بوجود وانتشار الكتاتيب الخاصة بحفظ القرآن الكريم وأولياء الأمور الذين يحرصون على إلحاق أبنائهم بها.

وتخلل الحفل فقرات فنية متميزة عديدة من تواشيح دينية وأدعية وابتهالات قام بأدائها الأطفال المميزين من حفظة كتاب الله، وفى نهاية الحفل تم تكريم حفظة كتاب، والمشايخ ومحفظى القرآن الكريم.

المصرى اليوم

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