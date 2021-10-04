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الشرقية.. إغلاق منشأة وضبط 70 أخرى مخالفة للتدابير الصحية

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الشرقية.. إغلاق منشأة وضبط 70 أخرى مخالفة للتدابير الصحية الشرقية.. إغلاق منشأة وضبط 70 أخرى مخالفة للتدابير الصحية
الأمانة نفّذت أكثر من 1300 جولة في الأسواق والمراكز التجارية

الشرقية.. إغلاق منشأة وضبط 70 أخرى مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1306 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن إغلاق منشأة واحدة مخالفة، وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى 10 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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