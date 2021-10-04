قفشة يغيب عن مواجهة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

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وافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على منح لاعب الفريق محمد مجدي قفشة، إجازة من أجل عقد قرانه منتصف أكتوبر الجاري.

واستقر قفشة على إقامة حفل زفافه يوم 14 أكتوبر الجاري، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة جيندارميري بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 16 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تنتهي إجازة قفشة فور عودة الأهلي من النيجر، على أن ينتظم في التدريبات استعدادا للقاء العودة المقرر له أحد أيام 22، 23، 24 أكتوبر الجارى، بالقاهرة.

ويخوض الأهلي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بحثا عن لقبه الـ11، بعد حصده للقبي النسختين الماضيتين على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الترتيب.

وعاد الاهلى لخوض تدريباتة أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين لتنفيذ الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة وتصويب الأخطاء.