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«زي النهارده».. وفاة الفنان الهولندي رامبرانت 4 أكتوبر 1669

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«زي النهارده».. وفاة الفنان الهولندي رامبرانت 4 أكتوبر 1669 «زي النهارده».. وفاة الفنان الهولندي رامبرانت 4 أكتوبر 1669

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في تاريخ الفن التشكيلى في العالم يعدالفنان التشكيلى الهولندى الرائد رامبرانت واحدامن عباقرة الفن واسمه كاملا هو«رامبرانت هرمنسزون فان راين»وقد تميز بغزارة إنتاجه، حيث رسم نحو ٦٠٠ لوحة، وكان من أقرب الفنانين إلى قلب الإنسانية لأنه عرف كيف ينقل أفراحها وأحزانها، ويحيلها إلى أشكال لونية رائعة من الظلال والنور،ويعد من أكثرالرسامين الذين اهتموا بتصويرأنفسهم،حيث بلغ عدد الصور التي رسمها لنفسه حوالى مائة لوحة، كان «رامبرانت» شغوفاً بوجه الإنسان وتعابير الوجه التي كان بارعاً في تصويرها، بالإضافة إلى اهتمامه بالموضوعات التاريخية الحافلة بالدراما والمناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية، والفنان التشكيلى رمبرانت مولود في هولندا في ١٦٠٦، من أهم أعمال رامبرانت الخالدة «تونى» و«أنا الصغير» و«صورتى» و«فقع عين سامسون» و«عودة الابن الضال» و«عشاء عند آموس» و«دورية الليل» وكان قد استقر في مدينة أمستردام منذ ١٦٣١، ونظراً للقوة التعبيرية الكبيرة التي تتميز بها أعماله ومعرفته العلمية بنظريات الضوء والظلال، وتأملاته الشخصية حول مصير الإنسان فإن هذا رفعه إلى مصاف الرسامين الرواد في الغرب، و«جولة في الليل» و«القديس بطرس» غير أعمال أخرى محفوظة في متحف اللوفر، ومنها «على طريق عماوس» و«بيت سبع» و«صورة شخصية ذاتية» إلى أن توفى «زى النهارده» في الرابع من أكتوبر ١٦٦٩ في أمستردام.

المصرى اليوم

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