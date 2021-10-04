عارضة الأزياء فريدة كلفة تحطّم الأحكام المسبقة للمرأة العربية المسلمة في فيلم وثائقي حديث

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" وكالة أخبار المرأة "

طويلة وأنيقة في طريقها إلى باريس ، فريدة كلفة عارضة أزياء ومتحف وممثلة وصانعة أفلام وثائقية.

كان محبًا لمشهد الحياة الليلية في باريس في الثمانينيات وأقام صداقات مدى الحياة مع المصممين جان بول كالدير وكريستيان لوبوتان وأسعد علياء والمصور جان بول غود. استلهمت ملفا أخيرًا أفكارها من منصة العرض ، وكانت واحدة من أوائل عارضات الأزياء العربيات الرائدات – قبل عقود من أن تصبح جزءًا من أجندة الموضة المتنوعة.

تم تصميمها أحيانًا لأصدقائها المصممين ، وآخرها لمجموعة Fendi’s spring kochor ، ولكن في سن 61 ، أصبحت اهتماماتها الآن خلف الكاميرا وليس أمام الكاميرا.

على مدى السنوات العشر الماضية ، كان يصور أفلامًا وثائقية عن أصدقائه المشهورين. في عام 2012 ، صور نيكولا ساركوزي مع فرانسيس هولاند خلال حملته الرئاسية الفرنسية ، وأصدر فيلمًا وثائقيًا عن تداعيات الانتفاضة العربية في تونس عام 2011.

مشروعه الأخير هو فيلم مثير للتفكير الجانب الآخر من الحجاب (من الجانب الآخر من الحجاب) ، والذي تم إصداره على قناة Calfa’s YouTube في يوليو.

ولد غلفا في ليون لأبوين جزائريين ، وقد هرب من نشأته القاسية في سن مبكرة ، مستوحاة من أضواء باريس الساطعة. تمنحها هذه الخلفية بعض البصيرة والفهم للثقافة العربية ، وفي فيلمها الوثائقي الأخير ، تستخدم هذا لتقديم منظور منعش عن النساء اللاتي يعشن ويعملن في الشرق الأوسط. هدفه هو تبديد الأفكار المسبقة والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالمرأة العربية المسلمة في المنطقة.

يقول: “هذا مشروع شخصي للغاية” وطني. “أردت أن أتحدث إلى هؤلاء النساء وأن أسمع ما كان عليهن أن يقولوه لأن الكثير من الناس يتحدثون نيابة عنهن ، ونادراً ما تسمعهن يتحدثن. بالنسبة لي كان من المثير جدًا رؤية عملهن ومعرفة ما كان يجري.

يعرض الفيلم سلسلة من المقابلات التي تم تصويرها في دبي والمملكة العربية السعودية وقطر ولندن ، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية في البلدان منخفضة الدخل من قبل نساء من مجموعة متنوعة من المجالات الإبداعية ، بما في ذلك مصممي الأزياء والمصممون والكتاب والفنانات والطاهية ، صانع أفلام ومدير جمعية خيرية تطوعية تعمل.

تقول كيلفا: “اعتقدت في البداية أنني سأصنع فيلمًا عن الموضة”. لقد تأثرت برحلة منظمة فوغ ايطاليا وحكمت شركة Rupee لتجارة التجزئة الفاخرة في مسابقة المواهب لعام 2016 في جدة ، المملكة العربية السعودية مع سيلفيا فينتوريني فيندي وألبرتا فيريتي. “لقد وجدت هؤلاء الشابات وقد اندهشت من جودة عملهن ومدى معرفتهن بالموضة.”

أثناء وجودها في جدة ، تمت دعوة Gelfa لحضور Fashion Forward في دبي ، مما أثار فكرة صنع فيلم عن الموضة في المنطقة. ومع ذلك ، في دبي ، لم تقابل المصممين فحسب ، بل التقت أيضًا بأصدقائهم كفنانات وطهاة وكاتبات ، وتوسعت لفترة وجيزة وأدركت أن هناك فرصة لمنح منصة لجميع هؤلاء النساء. هدفه هو تصحيح الطريقة القديمة وغير الدقيقة التي تصور بها وسائل الإعلام الغربية النساء في المنطقة.

كانت الموضة هي نقطة البداية. يستكشف الفيلم الوثائقي التاريخ الغني للملابس التقليدية مثل العباءة من خلال مقابلات مع مصممين مثل فايزة بوكسة من دبي وودا الهاجري في قطر وريم الكنهل في المملكة العربية السعودية.

قالت سترة ، التي فازت بجائزة خاصة في مسابقة المواهب السعودية ، ومصممة Hall Inc. مريم بن محفوظ ، إن العباءة لا ينبغي تغطيتها إلا بعد ارتدائها. يقول: “إنها مجرد مباراة فاصلة أخرى في عالم الموضة”. “إنه يمنح التواضع ، لكن لا يجب أن يكون ممتعًا أو أنيقًا. لقد أصبح نوعًا من الموضة بالنسبة لنا. [designers]. انها قوية جدا … انها مثل ارتداء عباءة خارقة.

وزار كلباء صالات العرض والمتاحف والتقى بمبدعين مثل الفنانة السعودية المقيمة في لندن منال تويان ، ومغنيته الوحيدة كدا الربيعة التي ظهرت مرتدية النقاب والعباية. أعطت Kelfa الجميع خيارًا بشأن ما يجب أن يرتدوه أثناء التصوير وأصدر الربيع بيانًا مرتديًا سرواله.

تعترف الربيعة بأن ارتداء النقاب كفنانة يمثل تحديًا ، لأنها تُسأل كيف يمكن أن تكون فنانة ، بينما تتستر في نفس الوقت. يقول: “أعلم أنني بحاجة إلى فصل مظهري عن رسومي حتى لا يتأثر الجمهور بمظهري الجميل أو الفوضوي ، فقط انظر إلى لوحتي”.

تتذكر سماعها عن هولندي يرتدي الحجاب في أحد معارضها وسألته عن شعوره حيال ما يشعر به الناس تجاهه. “أنا لا أسمح لك أن تحكم علي ، فلماذا تحكم علي؟” قالت. لا تحددي منشأ رسالتها ، ولكن على الناس أن ينظروا إلى ما وراء عباءتها ويأخذوا في الاعتبار ما تفكر به ورغباتها وأحلامها.

يصف كلباء الربيعة بأنه عامل جذّاب مجتهد يصنع لوحات مليئة بالبهجة والنور. “لم تكن لدي فكرة من قبل عن امرأة سعودية ، لذلك كان من المثير للاهتمام بالنسبة لي إعادة ترتيب المفاهيم الخاطئة الغربية عن المرأة المسلمة.”

ظهرت فاطمة الرميحي ، الرئيسة التنفيذية لمعهد الدوحة ، في مقابلة مؤثرة مع فريدة كلفة في فيلم حديث. صور جيتي

تنأى Kelfa بنفسها عن المحادثة وتمنح مواطنيها الفرصة للتحدث عن حقائقها. في مقابلة قوية أخرى ، يوضح الرئيس التنفيذي لمعهد الدوحة – وهي منظمة تدعم صانعي الأفلام العرب الناشئين – كيف أن 20 في المائة من الأفلام المستقلة تصنعها نساء في الشرق الأوسط ، مقارنة بنسبة 9 في المائة في الولايات المتحدة. . هؤلاء النساء لسن بالضرورة نسويات أو عامات في ثقافتهن ، لكنهن قويات ويسعون بثقة من أجل الحرية.

كما تشير الدوفين ، يتم تصوير النساء السعوديات بطريقتين: ناشطة ينتهي بها المطاف في السجن أو ضحية مخفية ومظلومة. يتم تجاهل النساء في الوسط ، اللواتي يعملن من أجل التغيير داخل المنظمة.

من النادر مشاهدة فيلم وثائقي بمناظر كهذه. سمحت Kelfa لإطلاق النار بالتطور بشكل طبيعي ، وتعرفها الدروس على الآخرين. يقول: “إنها دائمًا أفضل طريقة”. “مررت بنفس التجربة عندما كنت أصور في تونس بعد الثورة. ليس جيدًا إذا كنت تخطط مسبقًا لفيلم وثائقي. عليك أن تعيش في هذا الوقت.”

يعتقد أن انفتاح رعاياه مستوحى من تجربته الشخصية كمخرج أفلام من التراث الجزائري. “أنا لا أنتمي إلى نفس الخلفية ، لكني أنتمي إلى ثقافة إسلامية ، ولهذا شعروا بالراحة معي”.

الجانب الآخر من الحجاب صدر سراحه في وقت توتر في موطن مدينة كلفا ، حيث منعت الحكومة الفرنسية النساء دون سن 18 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار مشروع القانون ، الذي نوقش في البرلمان في أبريل / نيسان ، إدانة من جميع أنحاء العالم وأثار مخاوف من انتشار احتجاج #HandsOffMyHijab وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا.

يريد Kelfa أن يكون فيلمه الوثائقي مبدعًا. “لقد تأثرت كثيرا بهؤلاء النساء ؛ لقد سرن في الاتجاه الذي أردن تحقيق الأشياء.