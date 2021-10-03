إعصار شاهين يدخل اليابسة بعُمان.. انتشال جثتَيْن ومحتجزين في انهيار جبلي بمسقط

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وفاة 4 أشخاص بينهم طفل من جراء الأمطار الغزيرة.. واجتياح الإعصار مناطق عدة بالسلطنة

توفي أربعة أشخاص بينهم طفل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مسقط العمانية نتيجة الإعصار المداري (شاهين) الذي اجتاح مناطق عدة بالسلطنة.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني العُماني لإدارة الحالات الطارئة أن الأمطار الغزيرة تسببت في وفاة أربعة أشخاص بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه في تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمّال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

وأوضح المركز أن فرق الاستجابة تعاملت اليوم مع (9) بلاغات عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في محافظة مسقط أسفرت عن إنقاذ (25) شخصاً، وتمكنت فرق الاستجابة من إنقاذ (17) شخصاً جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم بولاية مطرح.

ونفّذت فرق الاستجابة عملية إنقاذ لعائلة مكونة من شخصين إثر احتجازهما بداخل منزلهما بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة.

ونفذت شرطة عُمان السلطانية بالتعاون مع الجهات المعنية عمليات إخلاء للعديد من المواقع بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي تفادياً للأضرار المتوقعة من ارتفاع منسوب المياه، بينما ينتشر رجال شرطة عُمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف على جميع الطرق لتنظيم حركة السير وقطع الحركة عن الطرق المتأثرة والمواقع التي يرتفع فيها منسوب المياه.

ووصل إعصار شاهين المداري، مساء الأحد، إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، حيث ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن عين الإعصار المداري دخل حالياً بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جداً ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و١٥٠ كيلومتراً في الساعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وفق العربية نت.

وأفادت هيئة الأرصاد العُمانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن مركز الإعصار شاهين يبعد عن ولاية المصنعة 30 كم، و65 كم عن ولاية السويق، ومن المحتمل أن يعبُر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً بين ولايتي المصنعة والسويق.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عُمان، أعلنت أن قطاع البحث والإنقاذ يتعامل مع بلاغ انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، وأنباء أولية عن وجود محتجزين، إضافة إلى انتشال جثتين من تحت الأنقاض.

وقبلها أوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطاراً شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن قُطر عين الإعصار يبلغ ما بين 11 و14 كم.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات. وأضاف أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر، فيما وجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، حيث إن كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

وقال المركز إنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وأن قرابة 3 آلاف شخص لجؤوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة، فيما أعلنت السلطات وقف الحركة في شوارع محافظة مسقط، عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار ‫شاهين وانتهاء تأثيراته على المحافظة.

وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي الأحد بأن الحالة المدارية "شاهين" تؤثر في الإمارة لاسيما في مدينة العين اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر وحتى الثلاثاء 5 أكتوبر، مضيفاً أن ذلك يشمل تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

وأهاب المكتب بالجمهور اتخاذ إجراءات احتياطية منها أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني الرؤية وعدم ارتياد البحر.

ومن جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات الأحد والاثنين، إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

وأدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وقد أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيراً إلى أن مركز إعصار شاهين يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومتراً، وأن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.

وفجر الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر".

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

وأضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

وأوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وقالت إن محافظتي مسندم وشمال الشرقية قد تتأثران بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15-25 عقدة).

وأكدت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم. ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسطاً إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

