إخماد حريق محدود بمبني مستشفى الباطنة بجامعة الزقازيق

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أعلنت جامعة الزقازيق في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إخماد حريق محدود بمبنى مستشفى الباطنة بمساعدة العاملين بالمستشفى، باستخدام طفايات الحريق قبل وصول قوات الخدمة المدنية.

و أفاد البيان يرجح أن يكون نتيجة إلقاء جسم مشتعل «سيجارة»، عن طريق الخطأ، على بعض المخلفات بعمود تهوية الحمامات أدى إلى صعود بعض الأدخنة، وتم السيطرة على الموقف ولا يوجد أي إصابات.

وأكد البيان أنه لم يحدث أي تأثير في الخدمات الطبية، وقد توجه على الفور الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، للمرور والاطمئنان على سلامة جميع المرضى، واستمرار ومتابعة الخدمات المقدمة لهم.