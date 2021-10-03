المالية: حصرنا بالفعل بعض الصفحات التي تعمل في التجارة عبر الإنترنت

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قال صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بوزارة المالية، إن أي شخص لديه نشاط تجاري يحقق إيراد داخل أرض مصر يخضع لضريبة الدخل، وهي ضريبة سنوية على صافي الأرباح، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والإنترنت والمعلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب عليهم التسجيل في مصلحة الضرائب.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض عبر شاشة «المحور»: «الوزارة أصبح لديها وحدة للتجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب ترصد أي عملية تجارية عبر الإنترنت، ولدينا جهات أخرى في الدولة تعمل معنا وتساعدنا من أجل توفير المعلومة، وعموما فإن التجارة الإلكترونية تمثل 30% من الاقتصاد الرسمي».

وتابع: «حصرنا أعدادا كبيرة من الصفحات على فيس بوك التي تحقق أرباحا، ونحن مازلنا في طور الحصر، وحصرنا آلاف الصفحات، والبعض منها يغلق، وهناك صفحات أخرى يجرى تدشينها». وأكد: «ليس كل الصفحات على السوشيال ميديا ستخضع للضريبة إنما التي تحقق أرباحا فقط، والتجارة الإلكترونية تغطي معظم الأنشطة التجارية مثل الموبايلات والملابس».

وأوضح: «مع أول إيراد للدخل يجب أن يسجل صاحب الصفحة صفحته، لكن المبلغ الذي يدفعه في نهاية المطاف يعتمد على صافي الربح».

وواصل: «وبالنسبة للبلوجرز الذين يعلنون عن بعض السلع، فإنه ملزم بتحصيل الضريبة من الشركة المعلنة ودفعها إذا كانوا مسجلين في ضريبة القيمة المضافة فقط».