أخبار عاجلة

موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
البيت الفني للمسرح يحصد 10 جوائز في ختام المهرحان القومي الـ14 -
جنش يبكي على الهواء: «معملتش جناية في الزمالك.. وعملوا معايا حاجات مش كويسة» -
بحضور نجوم الفن.. مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها (صور) -
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المالية: حصرنا بالفعل بعض الصفحات التي تعمل في التجارة عبر الإنترنت

Print
المالية: حصرنا بالفعل بعض الصفحات التي تعمل في التجارة عبر الإنترنت المالية: حصرنا بالفعل بعض الصفحات التي تعمل في التجارة عبر الإنترنت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بوزارة المالية، إن أي شخص لديه نشاط تجاري يحقق إيراد داخل أرض يخضع لضريبة الدخل، وهي ضريبة سنوية على صافي الأرباح، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والإنترنت والمعلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب عليهم التسجيل في مصلحة الضرائب.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض عبر شاشة «المحور»: «الوزارة أصبح لديها وحدة للتجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب ترصد أي عملية تجارية عبر الإنترنت، ولدينا جهات أخرى في الدولة تعمل معنا وتساعدنا من أجل توفير المعلومة، وعموما فإن التجارة الإلكترونية تمثل 30% من الاقتصاد الرسمي».

وتابع: «حصرنا أعدادا كبيرة من الصفحات على فيس بوك التي تحقق أرباحا، ونحن مازلنا في طور الحصر، وحصرنا آلاف الصفحات، والبعض منها يغلق، وهناك صفحات أخرى يجرى تدشينها». وأكد: «ليس كل الصفحات على السوشيال ميديا ستخضع للضريبة إنما التي تحقق أرباحا فقط، والتجارة الإلكترونية تغطي معظم الأنشطة التجارية مثل الموبايلات والملابس».

وأوضح: «مع أول إيراد للدخل يجب أن يسجل صاحب الصفحة صفحته، لكن المبلغ الذي يدفعه في نهاية المطاف يعتمد على صافي الربح».

وواصل: «وبالنسبة للبلوجرز الذين يعلنون عن بعض السلع، فإنه ملزم بتحصيل الضريبة من الشركة المعلنة ودفعها إذا كانوا مسجلين في ضريبة القيمة المضافة فقط».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر