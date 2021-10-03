خبيرة تغذية تكشف أفضل حل للقضاء على سمنة الأطفال

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحل الوحيد للقضاء على السمنة لدى الأطفال هو سد الشهية، وذلك بتناول وجبات غذائية متوازنة وتقسيمها على فترات، مؤكدة: «لا يجب أن نترك الطفل بدينا منذ صغره حتى لا يصبح شابا بدينا، وهذا ما تستهدفه مبادرة شباب بلا سمنة».

وأكدت «سهيل»، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، اليوم الأحد، على احتواء الكورس العلاجي الخاص بتخسيس الأطفال على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة: «الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر والمكملات الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع».

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أنه في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل، مشيرة إلى أنها لا تنصح بالدايت ولكن تعمل على تقسيم اليوم والوجبات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.