★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جابر، المدير الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة شمال إفريقيا، إن العميل يستطيع أن يقوم باستخراج كارت ائتماني وهو جالس في منزله من خلال الدخول إلى التطبيق الإلكتروني للبنك، وهذا الكارت ديجتال غير ممسوك في اليد، وبعد ذلك من الممكن القيام بتعاملات مالية إلكترونية، وبعد ذلك من الممكن إلغاء هذا الكارت، وهناك إمكانية لإرسال هذا الكارت إلى المنزل.

وتابع «جابر»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن شركة فيزا لديها مناقشات كبيرة مع الحكومة المصرية على تطبيق الشمول المالي في منظومة المواصلات، وهذا من شأنه أن يسرع وتيرة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة بعد تطبيقها ستكون متوفرة 24 ساعة، ومن شأنها أن تغير الكثير من سلوكيات الناس.

وأضاف أن شركة فيزا تسعى لإنشاء كارت ائتماني بالتعاون مع الحكومة المصرية، لركوب المترو والباص والميني باص والميكروباص.