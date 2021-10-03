فرعونية وملكية ويونانية وإسلامية وقبطية.. أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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هنا مصر.. هنا التاريخ والحضارة.. من هنا تشرق الحضارة.. والآن يحتار العقل والعين فى اختيار أجمل القطع الأثرية .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

« المصرى اليوم» تنشر أبرز اختيارات جمهور مواقع التواصل الاجتماعى، لتلك التحف عبر الاستفتاء، من خلال الصفحات الرسمية للمتاحف المصرية .

المتحف المصرى بالتحرير :

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يعرض مجموعة استثنائية من القطع الأثرية احتفالًا بعيد الفلاح المصرى، تتضمن نماذج خشبية عثر عليها فى مقابر كبار الموظفين بمحافظة أسيوط وتمثل الأنشطة الزراعية، أحدها من عصر الأسرة السادسة لرجل يعزق الأرض، وآخر يحرثها وثالث لحمل الغلال، بالإضافة إلى أدوات مصنوعة من الخشب ومحراث ومجرفة، ونماذج صغيرة لأدوات زراعية مصنوعة من البرونز؛ مثل الفأس والمحراث والمعول، ترجع إلى عصر الدولة الحديثة .

متحف الفن الإسلامى :

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يعرض لوحة من الرخام من العصر المملوكى، على شكل محراب يتدلى منه مشكاة وعلى جانبيه شمعدانان .

متحف الفن القبطى :

يعرض قنينة على وجهيها القديس مينا رافعًا يديه وعلى جانبيه جملان وصليبان على رأسه. وصنعت لحفظ الماء المبارك، الذى كان ينبع من عين ماء يعتقد أنها تشفى من الأمراض .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف قصر محمد على بالمنيل :

يعرض قطعة نسيج من كسوة قبر الرسول، عليه الصلاة والسلام، بها كتابات داخل شريطين يفصل بينهما كتابات بخط أكبر تقرأ (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله)، والشريط العلوى به كتابة تقرأ (اللهم صلِّ وسلم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين)، وعلى الشريط السفلى تقرأ (رضى الله عن أبى بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ).

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف الإسكندرية القومى :

يعرض رأس تمثال الملك أخناتون المصنوع من الحجر الرملى، ويظهر الملك وهو يرتدى التاج الملكى .

المتحف اليونانى الرومانى :

يعرض «مسرجة» من الفخار، ترجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد، صممت على شكل منارة الإسكندرية .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف المجوهرات الملكية :

يعرض مكحلة، من مجموعة الأمير محمد على توفيق، مصنوعة من الذهب على شكل علبة مخروطية تتكون من قاعدة وغطاء، تتصل القاعدة بالغطاء بسلسلة من الذهب بها حليات على شكل كرات صغيرة وتنتهى بجريدة طويلة من الذهب. المكحلة بداخلها بقايا كحل .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف آثار مطروح :

يعرض عملة برونزية ترجع إلى القرن الثانى الميلادى، وهى للإمبراطورة فوستينا زوجة الإمبراطور ماركوس أوريليوس .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف ركن فاروق بحلوان :

يعرض لوحة بالألوان المائية لآية مكتوبة بخط اليد، ترجع للقرن ٢٠ الميلادى .

متحف الشرطة القومى بالقلعة :

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يعرض غدارة من الصلب ذات ثلاثة مواسير، ترجع إلى العصر العثمانى، لها مقبض مصنوع من الخشب ومطعم بزخارف نباتية وفضية .

متحف المركبات الملكية :

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يعرض عربة سبت صغيرة، فرنسية الصنع، ترجع لعهد الخديو عباس حلمى الثانى. سميت بهذا الاسم لصنعها من الخيزران المجدول، ومعلق عليها شمسية، وكانت تستخدم لتنزه الأميرات الصغيرات فى حدائق قصر المنتزه .

متحف جاير آندرسون :

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

يعرض صورة زيتية متعددة الألوان لفتاة تدخن النرجيلة داخل غرفة تطل على حديقة والصورة داخل إطار من الخشب الأسود .

متحف إيمحتب بسقارة :

يعرض تمثالًا من البرونز للمعبود أوزوريس رب العالم الآخر عند المصرى القديم من العصر المتأخر .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف مطار القاهرة الدولى ٣ :

يعرض تمثال بسماتيك سانيت، المشرف على عمال الملك فى بيت الذهب والفضة، مصنوعًا من الشيست، ويرجع إلى عصر الأسرة ٢٧، ويصور بسماتيك جاثيًا على ركبتيه، يقدم ناووسًا يحتوى على تمثال المعبود أوزيريس .

متحف السويس القومى :

يعرض تمثالًا للكاتب «سنبو»، جالسًا يرتدى نقبة طويلة تغطى رجليه المتربعتين، ويرجع إلى عصر الدولة الوسطى، وهو مصنوع من الحجر الجيرى .

أفضل القطع الأثرية المختارة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

متحف آثار الإسماعيلية :

يعرض جزءًا من أوستراكا من العظم الحيوانى عليها كتابات بالخط العربى مكونة من أربعة أسطر بالمداد الأسود، وترجع إلى العصر الإسلامى .

متحف آثار طنطا :

يعرض تمثالًا من البرونز للمهندس والطبيب والحكيم المصرى، إيمحتب، جالسًا على كرسى، حليق الرأس، يرتدى نقبة طويلة، وقد نشر بردية على فخذيه أمسك طرفيها بكلتا يديه، والتمثال مزود بقاعدة كتب على مقدمتها اسم إيمحتب (مفقود جزء منها ).

متحف شرم الشيخ :

يعرض قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون، وهو يعتلى فهدًا من الخشب المغطى باللون الأسود. والفهد يعتبر وسيلة يعبر بها الملك ظلام عالم الموتى إلى الخلود، حيث كان الفهد الأسود رمزًا للعالم الآخر وسماء الليل، له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية فى الظلام .

متحف الغردقة

يعرض تمثالًا من الجرانيت الأحمر للكاتب «رع- حتب»، فى وضع الجلوس، يده اليسرى مبسوطة، واليمنى تقبض على لفة البردى، كما تظهر تفاصيل الوجه واضحة، وتحديد العين باللون الأسود .

متحف سوهاج القومى :

يعرض ١٠ بطاقات صغيرة من العظم، بكل واحدة ثقب، عليها نقش لطائر صغير من نهاية عصر ما قبل الأسرات .

متحف الأقصر :

يعرض لوحة من الجرانيت الوردى للملك أمنحتب الثانى، تصوره متباهيًا بمهارته كمحارب ذى كفاءة بدنية عالية حيث يقوم بإطلاق سهامه على هدف نحاسى من عصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة .

متحف التحنيط بالأقصر :

يعرض تمثالًا للمعبود أوزيريس إله العالم الآخر؛ حيث ربط المصرى القديم بينه وبين الفيضان السنوى للنيل، لذا كان أيضًا رب الزراعة والخصوبة والبعث .

متحف أسوان :

يعرض تمثالًا من الجرانيت الوردى للملك تحتمس الثانى، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة .

متحف النوبة :

يقدم تمثالًا مصنوعًا من حجر النيس للملك خفرع، يرجع إلى عصر الدولة القديمة .

متحف تل بسطا :

يعرض خاتمًا ذهبيًّا يزينه جعران من الذهب مطعم بالقاشانى وعلى باطن الجعران اسم الإله آمون بنقش غائر .

متحف كفر الشيخ :

يعرض نموذجًا لمركب ملون من الخشب عليه مجموعة من البحارة، يرجع إلى عصر الدولة القديمة .

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم :

يعرض طبقًا مصنوعًا من الخزف عليه زخارف وأشكال هندسية مختلفة على شكل مسدسات ومثلثات باللون الأصفر والأخضر والأسود، يرجع للعصر المملوكى .

متحف آثار بنى سويف القومى :

يعرض تميمة من الحجر الجيرى على هيئة المعبودة إيزيس جالسة تحمل طفلها حورس على قدميها. ترجع إلى عصر الدولة القديمة .

متحف ملوى :

يعرض رأس تمثال للملكة حتشبسوت، ترتدى غطاء النمس، وهو مصنوع من الجرانيت الوردى .

متحف آثار الوادى الجديد :

يعرض مسرجة فخار من العصر القبطى عليها زخارف نباتية وهندسية .