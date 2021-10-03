وزيرة الهجرة: هناك تحول ملحوظ في ملف تمكين المرأة المصرية بالمناصب القيادية

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القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا نرى تحولا كبيرا ملحوظا وإيجابيا جدا في ملف تمكين وتمثيل المرأة في المناصب القيادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك يجعلنا نفخر بهم مما يعطي لنا الإصرار لتقديم المزيد والمزيد".

جاء ذلك خلال، مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في محاضرة ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي، عبر الفيديوكونفرانس، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار محاضرات الدبلومة التطبيقية حول المهارات الحديثة فى العمل البرلماني للعضوات، بمشاركة 60 نائبة برلمانية يمثلن 15 دولة عربية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك دولا كثيرة تعمل لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى أننا لدينا مشروعات ومبادرات لقروض للمرأة في مصر ونجد بنوك ومؤسسات اقتصادية تهتم بتمكينها اقتصاديًا.

ولفتت إلى أن هناك تشريعات تتحدث عن حقوق المرأة وغيرها من المبادرات التي لم نكن نراها من قبل، مقدمة التحية للقيادات في الوطن العربي لاهتمامهم بملف تمكين المرأة، الأمر الذي جعلنا نشهد سيدات يتولون وزارة الخارجية في السودان وليبيا وهي وزارات سيادية، كما نجد وزيرات في كافة الحكومات العربية وكذا نجد السيدات بمناصب قيادية في كافة الدول، فهذا عهد جديد وأزهى عصور المرأة.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم "إن كل الدول العربية تعمل أيضا على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال إصدار تشريعات تواجه هذه القضية، وتقوم أيضًا بتعظيم دور الإعلام في الحديث عن هذه القضية وإبراز حقوق المرأة".

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه في مصر تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ودائما ما نقول إننا نعيش في مصر أزهى عصور المرأة حاليا، وهناك الكثير من المبادرات التي تستهدف المرأة المصرية لرعايتها والاهتمام بها وبصحتها، كما أن هناك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري وبالطبع للمرأة المصرية وتمكينها من خلال ريادة الأعمال والتعلم والتوعية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف المرأة المصرية، حيث أن الحفاظ عليها هو حفاظ على المجتمع ككل.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم على دور المرأة المصرية في كافة المجالات وخصوصًا في العمل البرلماني، حيث كان لدينا أول امرأة مصرية تترأس الجلسة الافتتاحية لجلسات البرلمان المصري عام ١٩٧٩ النائبة عائشة حسانين، ولدينا النائبة فريدة الشوباشي التي ترأست الجلسة الافتتاحية في البرلمان الحالي ٢٠٢١، وهذا يدل على الاستمرارية والفخر بالمرأة في البرلمان المصري.