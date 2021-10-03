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إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

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إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة

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أحالت هيئة النيابة الإدارية مدير عام منطقة تأمينات بور سعيد ومسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإتهامهم بإتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى الإضرار بأموال الدولة.

أكدت التحقيقات أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها وأساءوا إستخدام أدوات وأصول وممتلكات الجهة التي يعملون بها ولم يردوا على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات وأرتكبوا اعمالًا تتنافى مع التجرد والإتزام الوظيفي

وتبين من أوراق القضية أن المحالين أهملوا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهم، مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم والتي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

المصرى اليوم

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