رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها)

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ينتظر المصريون آخر ديسمبر2021 ليكون موعد نهاية مبادرة البنك المركزي المصري، لإعفاء حملة بطاقات الائتمان من رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي «ATM».

واعتبارًا من أول يناير 2022، يتم فرض رسوم على السحب والاستعلام ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى مد مبادرته مرة أخرى.

تعرف على قيمة رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفقاً لكل بنك:

1 – البنك الأهلي يقدر رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة.

2- في حالة السحب من بنك ناصر خصم 6 جنيهات وجنيه واحد عن الاستعلام عن الرصيد.

3 – بنك التعمير والإسكان مجانا في حالة الاستعلام عن الرصيد وخصم 5 جنيهات كرسوم السحب.

4 – خصم 5 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في البنك المصرف المتحد وخصم 6 جنيهات في حالة السحب.

5 – بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد ويتم خصم 10 جنيهات رسوم السحب.

وفي حالة انتهاء المبادرة في نهاية ديسمبر المقبل فإن البنوك المتعاملة في السوق المحلية ستقوم بإخطار العملاء بعودة رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM بارسال رسائل نصية عبر خواتف العملاء.

كان البنك المركزي المصري أعلن عن المبادرة في شهر يونيو 2020 لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من قرارات احترازية اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار كورونا، وتم مد الفترة نهاية ديسمبر القادم.