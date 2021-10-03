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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وفي برقيته، عبّر رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء ، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التي سطّرها بأحرف من نور شهداء الأبرار، والتي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانًا ويقينًا أنهم أصحاب الحق، ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد.

وبهذه المناسبة، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالخير والتقدم والازدهار.

المصرى اليوم

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