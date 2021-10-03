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صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة

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صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح، اليوم الأحد، عن احصائية جديدة لأعداد وفيات واصابات كورونا، في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1472 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 6 حالات وفاة و(511) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، تعافي 777 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 171256 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 17728 حالة، اجمالي المتعافين 152124 حالة، واجمالي الوفيات 1404 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 361 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 235 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 425144 شخص.

المصرى اليوم

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