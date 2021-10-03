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شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا»

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شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا» شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا»

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طالب حارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق أحمد شوبير، الجماهير المصرية بعدم التوقف كثيراً عند اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش لعناصر منتخب مصر الأول لكرة القدم، وانتظار ما ستسفر عنه مباراتي الفراعنة أمام ليبيا.

واشتعلت حالة من الجدل الشديد بين جماهير الكرة المصرية بسبب قرار كارلوس كيروش باستبعاد ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبي يومي 8 و11 من الشهر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وعلق شوبير على حالة الغضب الشعبية من استبعاد اللاعبين في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد: «قرار استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف قرار فنى وكارلوس كيروش هيتحاسب على كل شىء بعد نهاية مباراتى ليبيا مش دلوقتي».

المصرى اليوم

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