أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

Print
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل نادي المنيا الرياضي، وفد من الاتحاد المصري للكاراتيه، لبحث كافة سبل التعاون وتطوير اللعبة داخل النادي والمحافظة ككل للنهوض بها.

وكان على رأس الوفد الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وبصحبته المحاسب حسام عجور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، الكابتن احمد رضوان رئيس اللجنة العليا للمسابقات، والأستاذ أحمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة فرع المنيا، والاستاذ أمير الزنيري عضو مجلس إدارة الفرع الكابتن محمد حسن المدير التنفيذي للفرع.

وفور وصولهم لنادي المنيا التقوا مع الاستاذ مندي عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعميد محمود السبيعي امين صندوق نادي المنيا، الاستاذ وليد فولي المدير التنفيذي لنادي المنيا الرياضي، وكابتن محمد عبدالكافي، وتم بحث كافة سبل التعاون وتطوير اللعبة داخل أروقة النادي والمحافظة ككل للنهوض بها.

نادي المنيا " يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة

مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة

إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير

إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير