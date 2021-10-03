نادي المنيا " يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل نادي المنيا الرياضي، وفد من الاتحاد المصري للكاراتيه، لبحث كافة سبل التعاون وتطوير اللعبة داخل النادي والمحافظة ككل للنهوض بها.

وكان على رأس الوفد الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وبصحبته المحاسب حسام عجور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، الكابتن احمد رضوان رئيس اللجنة العليا للمسابقات، والأستاذ أحمد عاطف نائب رئيس مجلس إدارة فرع المنيا، والاستاذ أمير الزنيري عضو مجلس إدارة الفرع الكابتن محمد حسن المدير التنفيذي للفرع.

وفور وصولهم لنادي المنيا التقوا مع الاستاذ مندي عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعميد محمود السبيعي امين صندوق نادي المنيا، الاستاذ وليد فولي المدير التنفيذي لنادي المنيا الرياضي، وكابتن محمد عبدالكافي، وتم بحث كافة سبل التعاون وتطوير اللعبة داخل أروقة النادي والمحافظة ككل للنهوض بها.