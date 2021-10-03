أسطورة أرسنال: محمد صلاح قدوة للشباب عليهم أن يتعلموا منه

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أكد تيري هنري، أسطورة منتخب فرنسا، وآرسنال الإنجليزي، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، لا يكل ولا يمل من تطوير نفسه ومهاراته، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الفرعون المصرى مع الريدز.

وقال هنري في تصريحات إعلامية، «تابعت صلاح عن كثب من بداية ظهورة في أوروبا عندما بدأ في بازل السويسري و حقق نجاحات كبيرة و بعدها انتقل الي تشيلسي و عندما لم ينجح في تشيلسي لم يتوقف في مكانة و خرج الي دوري اقل كثيرا هو الدوري الايطالي لإثبات نفسة و حقق نجاحات كثيرة إلي أن عاد للبريميرليج».

وأضاف، «أنه لاعب لا يكل و لا يمل من تطوير نفسه و مهارته، انه لاعب رائع و قدوة للشباب و الناشئين الصغار الذين في بداية حياتهم يجب أن يتعلموا الدرس كيف يكون لديهم الطموح لإثبات الذات و تطوير أنفسهم».

واختتم، «هو لايستعرض ولايبحث عن الاثاره المفتعله، لايبحث عن أن يدخل الكرة بين قدمي المدافع ولايفعل مهارات بدون سبب هو فقط يتقدم إليك سواء كنت مستعد له أو لا تلك مشكلتك».