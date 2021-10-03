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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19

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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19
غوتيريش شدّد على الحاجة الملحة لتوفير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ أن معالجة التحديات العالمية تعني العمل معاً كأسرة بشرية واحدة، واحتضان السلام، كما لم يحدث من قبل، داعياً إلى التركيز على هزيمة فيروس كوفيد-19.

وأشار غوتيريش؛ في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للا عنف، أمس، إلى أن هذا اليوم يعد فرصة للدخول في حقبة جديدة من السلام والثقة والتسامح، مشدداً على الحاجة الملحة إلى توفير اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة، ودعم البلدان في مسيرتها على الطريق الطويل صوب التعافي مستقبلاً؛ وتكثيف الجهود للحد من عدم المساواة والقضاء على الفقر؛ وإنشاء خطة عمل عالمية جريئة لشفاء الكوكب.

وحث غوتيريش؛ على السلام والبدء بأعمال بناء مستقبل أفضل وأكثر سلاماً للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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