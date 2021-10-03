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تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية
أمانة المنطقة نفّذت أكثر من 9 آلاف جولة في المراكز التجارية خلال أسبوع

تحرير 428 مخالفة وإغلاق 14 منشأة غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9176 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 428 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال الفترة ذاتها 3438 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يُتَجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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