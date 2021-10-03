أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار

Print
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار
يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت دون تسليمها

أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.

ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي