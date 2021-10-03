«الأقارب يمتنعون».. البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية لحديثي التخرج والخبرات والمتدربين

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أتاح البنك الأهلي المصري التقدم لوظائف خالية عبر موقعه الرسمي، لتدريب الخريجين لعام 2021، وحديثي التخرج أعوام 2017 و2018 و2019 و2020 بالإضافة إلى ذوي الخبرات، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، وللعديد من التخصصات، التي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في القطاعين العام والخاص.

ويمكنك تسجيل وإرسال البيانات وفقا للشروط والتفاصيل التالية:

1- بالنسبة لحديثي التخرج:

- شروط التقدم:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات من حديثي التخرج دفعات 2020 و2019 و2018 و2017.

- أن يكون المتقدمون من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- درجات القرابة الممنوعة من التقدم في البنك الاهلي المصري -

- ألا تزيد سن المتقدم على 28 عاما عند التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابقا للرقم القومي.

- الكليات والتخصصات المطلوبة:

1- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

2- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

3- تكنولوجيا المعلومات

4- حاسبات ومعلومات

5- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

6- حقوق

7- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

للتسجيل: اضغط هنا

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2- برنامج تدريب الخريجي لعام 2021



- الشروط والاحكام

الشريحة المستهدفة: طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة

- شروط التقدم :

ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

- الكليات والتخصصات المطلوبة :

1- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

2- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

3- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

4- تكنولوجيا المعلومات

5- حاسبات ومعلومات

6- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

7- حقوق

- التقديرات للسنوات الدراسية السابقة: جيد جدا فأعلى

- ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق

- درجات القرابة الممنوعة من التقدم في البنك الاهلي المصري -



- الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي- اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة

- مدة التدريب: 3 اشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات

للتقديم: اضغط هنا

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3- بالنسبة لذوي الخبرات

شروط التقدم:

أن لا يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

أن يكون المتقدمون لديهم خبرة 3 سنوات فأكثر.

أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

للتسجيل: اضغط هنا

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