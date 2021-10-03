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«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

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«أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل «أمن أسيوط» ينجح في عودة فتاة ديروط المتغيبة عن المنزل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من تحديد مكان تواجد فتاة ديروط المتغيبة عن منزلها أثناء توجهها لتلقي درس فرنساوي، والتواصل مع أهلها لاستلامها، وهي الآن متواجدة في مركز شرطة شبرا بالقاهرة؛ كما أن مديرية الأمن ستصدر بيان خلال الساعات المقبلة توضح فيه تفاصيل الواقعة.

تلقت مديرية أمن بأسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغ باختفاء «أسماء.م.ع» 14 عامًا، مقيمة بقرية المطاوعة بدائرة المركز، بعد قيام والدها بالإبلاغ عن اختفاء ابنته وتغيبها عن المنزل أثناء توجهها لتلقى درس فرنساوي.

شكَّل مدير الأمن فريق بحث بقيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمحافظة أسيوط ورئيس مباحث ديروط، وقوات من الشرطة السرية والنظامية؛ بالتحري عن ظروف وملابسات البلاغ، لكشف غموض اختفاء الفتاة وإعادتها إلى أسرتها.

وكشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الاختفاء: «شوهدت الفتاة أثناء سيرها في الشارع وأثناء توجهها لتلقي درس الفرنساوي بمركز ديروط، فهي طالبة بالصف الأول الثانوي وتقيم بقرية المطاوعة دائرة المركز وبعد ذلك اختفت الفتاة ولم يعلم أحد عنها شيئا منذ ما يقرب 24 ساعة».

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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