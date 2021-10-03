نائب: حملة تبرعات المصريين بالخارج لـ «حياة كريمة» تاريخية

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وصف النائب علاء حمدى قريطم ،عضو مجلس النواب، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» التي اطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتاريخية.

وقال «قريطم» في بيان أصدره اليوم، إن كلمة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أن الشعب المصرى معدنه أصيل في وقت الأزمات وقادر على مواجهة التحديات وأنه مع إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حريصون على أن يكون للمصريين بالخارج دور في هذه المبادرة، تأكيدًا على استعداد الدولة لتبنى النهج التشاركى بمشاركة المواطنين.

وكانت السفيرة نبيلة مكرمة وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقتا مبادرة أول حملة تبرعات للمصريين بالخارج لصالح مبادرة حياة كريمة، شارك فيها عدد من الشخصيات العامة داخل مصر وخارجها بهدف دعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف والقرى المصرية، وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة فيها.