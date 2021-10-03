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اكد منتصر الرملاوي، المدير الإدارى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أنه تقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل لمواجهة توسكر الكيني، في مواجهة الذهاب لدور الـ 32 لبطولة دورى ابطال افريقيا.

وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.