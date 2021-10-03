جمهور زفتى يستقبل أبطال العرض المسرحي «أمر تكليف»

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استقبل أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، أبطال العرض المسرحي «أمر تكليف»، والذي يستمر حتى الثلاثاء 5 أكتوبر، على مسرح مركز شباب زفتى.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووفقا لتوجيهات د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، للتعريف بإنجازات وبطولات القوات المسلحة المصرية، ودورها العظيم في حماية الوطن.

تدور أحداث العرض الذي يقدمه نجوم البيت الفني للمسرح، حول مجموعة من الجنود المرابطين في أحد النقاط العسكرية لحماية الحدود المصرية من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليهم، إلا أن بسالتهم وحبهم الكبير لتراب مصر وقف دائما حائلا بين محاولات جماعات الظلام في النيل من أمن الوطن.

«أمر تكليف» بطولة الفنانة القديرة عزة لبيب ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب منهم، تقى عادل، وعبدالله صبري، وفادي خفاجة، وزكريا معروف، وجهاد أبوالعينين، وأحمد الرافعي، ومن اخراج المخرج باسم قناوي.