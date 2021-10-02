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أجرت «المصري اليوم»، السبت، لقاء مع شقيقة «نجار الهرم» الذي قتلته سيدة حرقًا لتصبح الجريمة حديث منطقة منشأة البكاري في الهرم بالجيزة.

واستمعت «المصري اليوم» إلى شهادات شهود العيان من الجيران الذين ضبطوا المتهمة.

وتحدثت شقيقة المجني عليه لأول مرة عن تفاصيل الجريمة، قائلةً إن جنازة أخيها شيعت الجمعة، وسط حالة من حزن الأهالي الذين حاولوا إطفاء النيران التي أضرمت بجسد الضحية إلا أن إصابته الشديدة أودت بحياته بعد فشل محاولات علاجه بالمستشفى.

وأشارت إلى أن المتهمة كانت تبحث عنها وليس أخاها الذي فداها بروحه، لافتة إلى أنها كانت جارة للمتهمة في منطقة اللبيني وبينهما خلافات.

ورصد مقطع فيديو- تتحفظ «المصري اليوم» على نشره- لحظة ظهور المتهمة تطرق باب حديدي لمنزل الضحية ثم خروج «الأخير» لها، ودخول المتهمة لثوانٍ ثم خروجها مرة أخرى بعد إلقائها «كيروسين» على الشاب، ومرت لحظة حتى أخرجت من ملابسها أعواد ثقب لتحرقه حيًا وفرت هاربة.

وروى شهود العيان، أن الضحية وشهرته أحمد بوشكا، متزوج ولديه طفل يُدعى «فهد»، لم يتم عامه الثالث، وزوجته حامل، ويوم الواقعة سمعوا الضحية، يردد: «الحقوا ولعت فيَّا.. وراضي بقضائك يارب»، وينطق بالشهادتين.

فيما كانت المتهمة تردد: «خدت حقي كان قصدي أخته».