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الإيجارات والتأمينات والأحوال الشخصية .. أهم القوانين على قائمة النواب بدور الانعقاد الثاني

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الإيجارات والتأمينات والأحوال الشخصية .. أهم القوانين على قائمة النواب بدور الانعقاد الثاني الإيجارات والتأمينات والأحوال الشخصية .. أهم القوانين على قائمة النواب بدور الانعقاد الثاني

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قال الدكتور عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن هناك تعديلات على قانون المجتمعات العمرانية وعدد أخر من القوانين مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الذي بدأ اليوم السبت.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه تم جمع توقيعات بخصوص قانون الإيجارات والتأمينات الاجتماعية وأيضا قانون الموارد المائية والري خلال جلسة اليوم.

وكشف النائب عبدالمنعم إمام، أن دور الانعقاد الثاني سيكون به عدد كبير من مشروعات القوانين، موضحا أن اللجان تنعقد بتشكيلها الجديد ثم يتم انتخابات مجلس اللجان النوعية غدا الأحد.

وحول أداء البرلمان في الدور التشريعي الأول، قال النائب عبدالمنعم إمام إنه كان بالشكل الجيد ولاقي استحسان الكثير، موضحا أن مجلس النواب ينتظره الكثير، وهناك قوانين مهمة سيتم مناقشتها من ضمنها الإيجارات القديمة وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين. وكشف أن البرلمان أصدر عدد من القوانين الهامة منها تغليظ عقوبة التحرش وإدارة البحيرات والثروة السمكية.

المصرى اليوم

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