فريال أشرف تنتظر ميدالية جديدة فى بطولة «البريميرليج للكاراتيه» بروسيا

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إنجاز جديد ينتظر فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطنى للكاراتية بعد صعودها إلى الدور النهائي من بطولة البريميرليج، المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء ذلك بعد فوزها على الروسية، فيكتوريا إساييفا، ضمن منافسات وزن 68 كجم؛ لتتأهل للدور النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وكانت فريال قد بدأت مشوارها في البطولة، بالفوز على بطلة بيلاروسيا في الدور الثاني، ثم أمام بطلة البرازيل في الدور الثالث، قبل أن تهزم بطلة روسيا في وتتأهل للدور النهائي.

ومن المقرر أن تواجه فريال أشرف في الدور النهائي، الإيطالية سيلفيا سيميرارو، غدا الأحد، وتضم بعثة المنتخب المصري، المشاركه في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، 17 لاعبًا ولاعبة، هم: كريم أبوعيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.