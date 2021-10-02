بمشاركة 700 طالب وطالبة.. افتتاح المهرجان الرياضي الأول في جامعة كفر الشيخ

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، السبت، المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، بمشاركة الجامعات المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب الرياضة، ويشارك فيه 28 جامعة مصرية، بإجمالي مشاركين بلغ 700 طالب وطالبة، يتنافسون في مسابقات "خماسي كرة القدم- تنس الطاولة- كرة السرعة- دراتس- ألعاب ترويحية مفتوحة".

شارك فى مراسم الافتتاح الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون التعليم والطلاب، إن هذا المهرجان يعد الانطلاقة الأولى لاستعدادت بداية النشاط الرياضى للعام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية بصفة عامة والرياضية منها بصفة خاصة، كونها تمثل محوراً هاماً لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية فى مصر.

وأوضح الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن الوزارة استطاعت تنفيذ أنشطة بالنشاط الثقافي والفني والرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى تنفيذ مبادرة كل يوم جديد بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة على المستوى الوطني، وتتضمن زيارات للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

من جانبه، قال محافظ كفرالشيخ إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

فيما أوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة لم تدخر جهداً فى رعاية الرياضة والرياضيين تحقيقا لدورها الرائد والمتميز ومواكبة لاهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، نظرا لدورها الكبير والمهم في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة ، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا واقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين .

ولفت إلى أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية الأول للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي.

في سياق متصل، شهد الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عميد كلية الطب، السبت، انطلاق المهرجان، وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تستعد لإقامة بطولات، ودورات فى الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، الثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والدينية، خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المهرجان سيلتقى فيه الطلاب المصريين من جميع أنحاء الجمهورية في منافسات قوية، تسهم في مد جسور الحوار الفكري والثقافي بين طلاب المجتمع المصرى.