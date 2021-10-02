ضبط مصنع مخالف لتعبئة اللحوم بداخله كميات مجهولة المصدر في القاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، اليوم السبت، من ضبط 5.300 طن لحوم مفرومة ومقطعات لحوم ودهون، و4.190 طن لحوم مجمدة بدون فواتير، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسؤول عن مصنع لفرم وتعبئة اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.