أخبار عاجلة

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
بعيدًا عن «طالبان».. خطط لنقل الأموال جوًا لمساعدة الأفغان -
مصر تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة فى «الأقصى» -
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مصنع مخالف لتعبئة اللحوم بداخله كميات مجهولة المصدر في القاهرة

Print
ضبط مصنع مخالف لتعبئة اللحوم بداخله كميات مجهولة المصدر في القاهرة ضبط مصنع مخالف لتعبئة اللحوم بداخله كميات مجهولة المصدر في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، اليوم السبت، من ضبط 5.300 طن لحوم مفرومة ومقطعات لحوم ودهون، و4.190 طن لحوم مجمدة بدون فواتير، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسؤول عن مصنع لفرم وتعبئة اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباحث التموين: ضبط 1306 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1306 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وزارة التموين تشن حملات مراقبة على محطات البنزين

وزارة التموين تشن حملات مراقبة على محطات البنزين

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم ودواجن فاسدة.. «شرطة التموين»: ضبط 1293 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق

محافظ الإسكندرية يُكرّم العاملين المميزين بـ«التموين» وحي شرق