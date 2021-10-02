أخبار عاجلة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
50 ألف مصلٍّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى -
انتخاب المملكة لرئاسة جمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -
غزارة الأمطار في جازان توقف مباراة الوطن والفيحاء في دوري الناشئين -
إلى من تشير أصابع الاتهام؟ قتلى "تفجير مسجد قندوز" يتعدون الـ100 -
تحت زخات المطر.. هكذا نفذ أفراد المرور خطتهم في شوارع جازان -
انتخابات اللجان النوعية وتشكيل القيم و«القومى لحقوق الإنسان».. حصاد «النواب» في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يعلن عقد مؤتمرًا للكشف عن مخالفات تهدد انتخابات

Print
مرتضى منصور يعلن عقد مؤتمرًا للكشف عن مخالفات تهدد انتخابات الزمالك يعلن عقد مؤتمرًا للكشف عن مخالفات تهدد انتخابات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن رئيس نادى المجمد، عن عقد مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء المقبل، يعلن خلاله كشف مخالفات عديدة تهدد بطلان انتخابات النادى المقبلة.

وقال مرتضي منصور في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: انتظرونى يوم الثلاثاء المقبل سأكشف كل شيىء وسأعلن امام الجميع مخالفات لجنة حسين لبيب خلال الفترة التي تولى فيها النادى.

وكان مرتضي منصور حذر من اقامة الانتخابات المقرر اقامتها يوم 19 نوفمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد يتولى قيادة القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات وأرجع «منصور» البطلان إلا انه صدر لصالحه حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري في ابريل الماضي يؤكد صحة واعتماد اللائحة التي اقرتها الجمعية العمومية لنادى الزمالك.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بانه في حال صدور حكم من القضاء الادارى ومركز التسوية والتحكيم فان الحكم الذي يسرى هو حكم محكمة القضاء الاداري واشار مرتضى منصو إلى نقطة أخرى حاسمة هو انه لو سلم جدلا باقامة الانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية فانه الانتخابات ستكون باطلة ايضا لان من يدعو للانتخابات وفقا لنص اللائحة هو رئيس النادى وليس لجنة مؤقتة خاصة ان لجنة الزمالك الحالية هي لجنة تسيير اعمال مالية وفقا للائحة المالية لوزارة الرياضة ولا يحق لها الدعوة للانتخابات وطالب مرتضى منصور المرشحين بتوفير ملايين الدعاية الانتخابية لحين تصحيح الوضع القانونى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الزمالك في الموسم الجديد

تعرف على قائمة الزمالك في الموسم الجديد

جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

موعد مباراة الزمالك القادمة لكرة اليد ضد الوحدة السعودي بتوقيت مصر في بطولة كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك القادمة لكرة اليد ضد الوحدة السعودي بتوقيت مصر في بطولة كأس العالم للأندية

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس