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وزيرة البيئة تبحث مع وزير الطاقة البريطانى ملفات تغير المناخ

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وزيرة البيئة تبحث مع وزير الطاقة البريطانى ملفات تغير المناخ وزيرة البيئة تبحث مع وزير الطاقة البريطانى ملفات تغير المناخ

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوك شارما، وزير الدولة للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانى ورئيس مؤتمر الاطراف لتغير المناخ cop 26، لبحث ملف التغيرات المناخية والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، حيث جاء ذلك على هامش مشاركة بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيفه الايطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الجارى.

خلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستبذل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة إزاء عدد من الموضوعات أثناء مؤتمر الأطراف القادم في جلاسكو، مؤكدة أن إنجاح المؤتمر القادم يصب مباشرة في إنجاح مؤتمر الأطراف الـ27 الذي سيعقد في مصر العام القادم.

ناقشا الوزيران أهم الموضوعات المتعلقة بقضية المناخ ومنها قضايا تمويل المناخ وتضافر الجهود لتجنب زيادة احترار الأرض وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون ١.٥ درجة مئوية وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة في تنفيذ إلتزامات فترة ما قبل ٢٠٢٠ فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل، كذلك تم مناقشة أهمية وجود آلية واضحة للتمويل لكافة الخسائر والاضرار التي حدثت بالدول بما يضمن بناء القدرات والتطوير لتجنب ازدواجية الجهود مع تلبية احتياجات البلدان النامية مع مواءمته مع الخطط الوطنية الحالية المتعلقة بالمناخ والكوارث مع ضرورة الخروج بآلية واضحة لتمويل للاضرار والخسائر.

اتفق الطرفان على أهمية التكيف للدول النامية ولاسيما الدول الأفريقية وتبادلوا الأفكار فيما يخص العمل سوياً من أجل إنجاح الcop26، كما رحب الجانب البريطانى بإستضافة مصر للcop27 العام القادم .

المصرى اليوم

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