كيف نتعامل مع سن المراهقة في ثقافة بني سويف

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لرفع الوعي المجتمعي، أقام فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة أبوصير الملق محاضرة حول «كيفية التعامل مع الأبناء في مرحلة سن المراهقة» تناول خلالها مسؤول النشاط، ضرورة عدم الاستهزاء بالمراهق وتصرفاته، ويجب تشجيعه بشكل مستمر، ومن المهم مراعاة التغيرات الجسمانية للمراهق والنفسية التي يمر بها في هذه المرحلة العمرية الخطيرة، وأكد على عدم اللجوء إلى الإيذاء البدني مثل الضرب والذي يؤثر على شخصية المراهق بالسلب ويضعف شخصيته، وعدم إلقاء اللوم عليه وخاصة عند وجوده أمام الآخرين، بالإضافة لورشة فنية لعمل مقلمه، وعرض فني لفرقة أبوصير للآلات الشعبية.

ضمن البرنامج التوعوي «نجاحك يهمنا» نظم قصرثقافة بني سويف ندوة بعنوان «لا للعنف الأسري» حول مشاكل الأسرة وحلها، أكد خلالها دكتور ايمن على، ان العنف الأسري هو إلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة، كعنف الزوج ضد زوجته والعكس، وعنف أحد الوالدين أو كلاهما اتجاه الأولاد، أو عنف الأولاد اتجاه والديهم، حيث يشمل هذا الأذى الاعتداء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو التهديد أوالإهمال أو سلب الحقوق من أصحابها، موضحا ان الاسباب التي تؤدي إلى العنف هي بعض الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والذاتية والنفسية، وأضاف بإن للعنف الأسري آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك من الضروري معرفة طرق التخلص من هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة والخطيرة.

نظم نادي أدب ثقافة بني سويف حفل توقيع ومناقشة رواية «طائرة الأحلام» للروائية عزة مصطفي، عضو النادي، ناقشها د. اشرف عطية مدرس النقد والأدب بكلية الأداب جامعة بني سويف، د. هاني اسماعيل استاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف أدار المناقشة الناقد والقاص إبراهيم على عبده، يذكر أن «طائرة الأحلام» هو العمل الثالث للكاتبه، والذى جاء في سياق الدراما المصرية العميقة لدى المرأة المصرية بين العادات والتقاليد والاحتياج والاكتفاء، حضر الحفل لفيف من الأدباء من مختلف نوادي الأدب والمهتمين بالشأن الثقافي.