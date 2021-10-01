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طلعت يوسف يضع برنامج خاص لـ عبدالرحمن مجدي

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طلعت يوسف يضع برنامج خاص لـ عبدالرحمن مجدي طلعت يوسف يضع برنامج خاص لـ عبدالرحمن مجدي

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قرر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وضع برنامجًا تأهيليًا مكثفًا لجناح الفريق عبدالرحمن مجدي، من أجل تجهيزه للموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للدراويش، لتجهيز اللاعب واستعادة مستواه الفني والبدني باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة، بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 31 أكتوبر الجاري، وعودته للمشاركة في المباريات.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف عبدالرحمن مجدي، لمدة ثلاثة أشهر منذ أول أغسطس الماضي وخصم ١٠٠ الف جنيه من مكافأة تأهل الأوليمبي إلى ربع نهائي الأولمبياد، وذلك بعد الأزمة التي أثارها اللاعب مع إحدى الفتيات في فندق إقامة المنتخب في طوكيو.

المصرى اليوم

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