أحمد حجازي يقود الاتحاد للفوز على الأهلي بـ ديربي جدة وصدارة الدوري السعودي

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حقق فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي فوزًا هامًا على حساب نظيره الأهلي بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 1-10-2021 في ديربي جدة على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي في موسمه الحالي.

انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر الاتحاد على أحداثه وسجل حمدان الشمراني الهدف الأول في الدقيقة 50 من متابعة لعرضية مرت من دفاع الأهلي، قبل أن يسجل المتألق أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعدما ارتقى فوق الجميع وأطلق صاروخية برأسية قوية اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذا الفوز اعتلى الاتحاد صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثالث عشر.

ولمتابعة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم الجمعة 1-10-2021 اضغط هنــــــا

بداية المباراة

د12: كارت أصفر لـ حمدان الشمراني لاعب الاتحاد

د15: التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول دون هجمات خطيرة من الفريقين

د18: عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد يراوغ ويخترق دفاع الأهلي ويسدد أرضية قوية يخرجها الحارس بصعوبة

د28: كارت اصفر لـ أليوسكي لاعب الأهلي

د30: التعادل السلبي مازال ميسطرا على أحداث الشوط الأول ولكن مع وجود خطورة نسبية لفريق الاتحاد على مرمى الأهلي

د45: 4 دقائق وقت بدل ضائع

د45+2: رأسية أحمد حجازي تمر فوق العاضة بقليل

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

تأخر انطلاق شوط المباراة الثاني لوجود عطل في تنقية حكم الفيديو المساعد الـ VAR

بداية الشوط الثاني

د50: جووووووووول حمدان الشمراني يحرز هدف الاتحاد الاول من رأسية

د58: خروج محمد المجحد ونزول حسين المقهوي

د66: عمر السومة يسدد صاروخية يخرها حارس الاتحاد بصعوبة

د68: جروهي حارس الاتحاد يواصل تألقه ويخرج رأسية السومة لركنية

د71: خروج فهد المولد ونزول كورسيني

د75: خروج عبد الإله المالكي ونزول عبدالعزيز الجبرين

د78: خروج علي الأسمري ونزول زياد الجهني

د80: جوووووول أحمد حجازي يسجل هدف الاتحاد الثاني برأسية صاروخية

د84: خروج رومارينو ونزول نياكاتي

د90: 5 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة