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«أنا اتصدمت».. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة ومحمد شريف من

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«أنا اتصدمت».. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة ومحمد شريف من المنتخب «أنا اتصدمت».. نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد أفشة ومحمد شريف من

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استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لمواجهتي ليبيا المقبلتين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ومن جانبه، علق الفنان نبيل الحلفاوي على هذا القرار، قائلاً :«أنا اتصدمت زيكم في الأول.. لكن لما حطيت نفسي مكان الراجل.. فهمت.. إحنا معايشين الصورة كاملة.. لكن ده جه مايعرفش حد.. شاف ماتشين الطلائع وده ضدهم طبعا وخدوا خصم من الإدارة، وليبيريا.. قفشة وشريف ما عملوش مايلفت نظره.. حتى الهدفين من كرتين مرتدتين لشريف أمام المرمى، لما يعايش هيفهم».

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كان مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.

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