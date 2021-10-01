أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى

Print
شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى الزمالك شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية إلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نادى بيراميدز نجح في التعاقد مع وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك، لكون الأخير دخل بقوة في التعاقد مع اللاعب ولكن الأول نجح في الفوز بخدمات اللاعب.

فيما أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية، أن وليد الكرتي وقع مساء أمس الخميس على عقد انتقاله لبيراميدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إدارتي بيراميدز والوداد استمرت شهور قبل أن تتوقف للاختلاف لأسباب مادية.

وسيصبح وليد الكرتي الصفقة السادسة لصالح بيراميدز في الصيف الحالي بعد ضم كل من: فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - حسين السيد - هشام محمد - عبدالله مجدي.

جدير بالذكر أن وليد الكرتي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف خلال فترة الانتقالات الجارية بحسب تصريحات أدلى بها رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة الزمالك في الموسم الجديد

تعرف على قائمة الزمالك في الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك القادمة لكرة اليد ضد الوحدة السعودي بتوقيت مصر في بطولة كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك القادمة لكرة اليد ضد الوحدة السعودي بتوقيت مصر في بطولة كأس العالم للأندية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

أحمد سليمان يكشف مفاجأة تفاوض الزمالك مع محمد الشناوي حارس الأهلي

أحمد سليمان يكشف مفاجأة تفاوض الزمالك مع محمد الشناوي حارس الأهلي