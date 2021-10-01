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كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نادى بيراميدز نجح في التعاقد مع وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير: بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك، لكون الأخير دخل بقوة في التعاقد مع اللاعب ولكن الأول نجح في الفوز بخدمات اللاعب.

فيما أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية، أن وليد الكرتي وقع مساء أمس الخميس على عقد انتقاله لبيراميدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إدارتي بيراميدز والوداد استمرت شهور قبل أن تتوقف للاختلاف لأسباب مادية.

وسيصبح وليد الكرتي الصفقة السادسة لصالح بيراميدز في الصيف الحالي بعد ضم كل من: فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - حسين السيد - هشام محمد - عبدالله مجدي.

جدير بالذكر أن وليد الكرتي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية بحسب تصريحات أدلى بها رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري.