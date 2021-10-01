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راحة إجبارية للاعبي المصري بفرمان من الشعباني

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راحة إجبارية للاعبي المصري بفرمان من الشعباني راحة إجبارية للاعبي المصري بفرمان من الشعباني

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قرر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر بخماسية نظيفة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق معسكره المغلق ببرج العرب عصر بعد غدٍ الأحد في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويحرص المدير الفني للمصري، على إقامة عدد من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع اللاعبين القدامى.

ودعم المصري صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

المصرى اليوم

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