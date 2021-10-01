مباراتين وديتين تجهز بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني

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كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن برنامج الإعداد لمباراة عزام التنزاني في ضربة البداية بمشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره عزام التنزاني في الثانية ظهر يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب عزام في العاصمة دار السلام، في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح المدير الفني أن الفريق سيدخل بداية من غد، السبت، معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة يستمر حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن يتخلله تدريبات يومية بالإضافة إلى مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

وشدد على أن الفريق سيخوض المباراتين الوديتين يومي 6 و9 أكتوبر، على أن تكون المواجهة الودية الأولى أمام طلائع الجيش، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام أهلي بني غازي الليبي، وسيعمل خلالهما على تجهيز العناصر المسجلة بالقائمة الأفريقية لضربة بداية الكونفدرالية، في ظل غياب اللاعبين الدوليين خلال التجمع الدولي، على أن يسافر الفريق بجميع عناصره يوم 13 أكتوبر إلى تنزانيا لخوض المباراة.