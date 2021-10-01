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وديًا.. المصري يفوز العبور بخماسية

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وديًا.. المصري يفوز العبور بخماسية وديًا.. المصري يفوز العبور بخماسية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على فريق العبور السكندري، بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثية نظيفة، حيث تقدم أوستين أموتو بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عشر بعد تمريرة بينية جميلة من المتألق محمد عنتر ليقابلها أموتو بهدوء على يسار الحارس محرزًا الهدف الأول للمصري، فيما أضاف إسلام عطية الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا للحارس، بينما ترجم محمد عنتر مجهوده الوافر خلال الشوط الأول باحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 40 من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب نفسه لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشئ.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة دفع معين الشعباني، المدير الفني للمصري، بتشكيل مغاير تمامًا لتشكيل الشوط الأول مع الدفع بعدد من اللاعبين في مراكز جديدة مثل أسامة الجزار الذي شغل مركز الظهير الأيمن، وكذا زياد فرج الذي شغل مركز الظهير الأيسر ومصطفى سلطان الذي لعب في مركز لاعب خط الوسط المدافع، وفي الدقيقة 82 احرز الفلسطيني محمد بلح، هدف المصري الرابع من ركلة جزاء، فيما أضاف حسين رجب الهدف الخامس في الدقيقة 89.

المصرى اليوم

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