قبول 52012 طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية الاردنية

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جي بي سي نيوز :- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، الجمعة، قبول 52012 طالب وطالبة في الجامعات الرسمية، كما أعلنت الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي في تخصص الطب لطلبة الثانوية الأردنية للسنة الحالية يصل 93.55%.

وأشارت وحدة تنسيق القبول الموحد إلى أن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب بلغ 73997 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 52012 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 21985 طالبا وطالبة.

وأكدت أنه تم إرسال رسائل نصية للطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد وذلك بعد ظهر الجمعة، كما سيتم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول إضافة إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السبت على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد (WWW.admhec.gov.jo)، ويمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة.

وأضافت أنه وفقا لقرار مجلس التعليم العالي فسيتم إعلان أسماء الطلبة غير المقبولين في قائمة القبول الموحد(فئة إساءة الاختيار) للطلبة المحققين متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2021، أو الدورة التكميلية 2020 فقط، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية مساء الأحد .

وتابعت ، وفقا لقرار مجلس التعليم العالي ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من الاثنين وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا الأربعاء، علما بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2021، أو الدورة التكميلية 2020 فقط ، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

وأوضحت أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى الساعة الثالثة عصراً الخميس من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2021، أو الدورة التكميلية 2020 فقط، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

وتابعت، ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتبارا من صباح الأربعاء وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا الجمعة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، ووفقا للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

وبحسب وحدة تنسيق القبول الموحد يتوقع إعلان نتائج قبول طلبة التجسير والطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية خلال الأسبوع المقبل.

ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة.

وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، ويمكن للطلبة الدخول إلى المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، كما تؤكد الوزارة أنها لن تسمح لأي طالب أو ولي أمره مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة.

وتهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائيا إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على "الفيس بوك وتويتر" للاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً، وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط.