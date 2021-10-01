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تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"

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تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم" تدشين فعاليات حملة "مكارم الأخلاق" في مركز "ظلم"
بحضور الشيخ فيصل بن صقر الغنامي

تدشين فعاليات حملة

دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي، فعالية حملة (مكارم الأخلاق) بمركز ظلم، وذلك بحضور رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فيصل بن صقر الغنامي.

الحملة التي تنفذ في مناطق المملكة كان قد دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتم إطلاق فعالياتها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ حيث فعلت الحملة في منطقة مكة المكرمة بمتابعة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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