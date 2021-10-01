لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية

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شن حى المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة استهدفت إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط، لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.



تلقت غرفة عمليات حي المنتزه تلقت بلاغا يفيد وجود شرفة شقة سكنية آيلة للسقوط بالطابق الأول علوي بالعقار رقم 66 بشارع عمرو بن الخطاب بمنطقة سيدي بشر قبلي.



من جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمني وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار، وجرت إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، لخطورتها الداهمة.

