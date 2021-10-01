أخبار عاجلة

«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره -
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد -
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية -
ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية

Print
لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية لخطورتها على المارة.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط شرق الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة استهدفت إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط، لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.


تلقت غرفة عمليات حي المنتزه تلقت بلاغا يفيد وجود شرفة شقة سكنية آيلة للسقوط بالطابق الأول علوي بالعقار رقم 66 بشارع عمرو بن الخطاب بمنطقة سيدي بشر قبلي.


من جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه تم الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمني وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار، وجرت إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، لخطورتها الداهمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره

«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز

غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز

تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية